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Составление списка пострадавших в Керчи задерживается из-за тяжелого состояния жертв ― МЧС

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Составление списка пострадавших в Керчи задерживается из-за тяжелого состояния жертв ― МЧС

Керчь, 17 октября. Составление списка пострадавших в ходе нападения на колледж в Керчи задерживается из-за тяжелого состояния многих поступивших в больницы. Как сообщает представитель оперативного штаба, многие из пострадавших не могут сообщить свои личные данные.

Опознание погибших в настоящее время ведется в Керчи; как сообщила уполномоченный по защите прав человека в Республике Крым Людмила Лубина, на данный момент идентифицированы не все погибшие и раненые.

«Большое количество тяжелораненых, которые не могут сообщить своих данных. Из-за этого осложняется составление списков», ― приводит ТАСС слова представителя оперативного штаба.

Пострадавших отправили в пять больниц; кроме медицинской помощи им оказывают психологическую. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Напомним, что в эту среду учащийся политехнического колледжа в Керчи устроил взрыв в учебном заведении, а также открыл стрельбу. В настоящее время сообщается о 19 погибших и более чем пятидесяти госпитализированных.

Автор: Антон Зарубин
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