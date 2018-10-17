Эксперт объяснил важность военного сотрудничества России со странами Африки

Москва, 17 октября. Развитие военного сотрудничества со странами Африки важно для России. Об этом заявил главный редактор журнала «Азия и Африка сегодня» Олег Тетерин.

Ранее российский военный противолодочный корабль «Североморск» завершил деловой визит в порт «Пемба» Республики Мозамбик и направился к острову Мадагаскар.

«Как любой другой вид сотрудничества, это очень важно для нашей страны», — сказал Тетерин в комментарии изданию «Слово и Дело».

Он отметил, что Россия укрепляет свое присутствие в мировом океане. Тетеринов считает, что в дальнейшем Москве необходимо укрепить свои связи и на другом конце континента.

Отметим, что правительство РФ активно развивает сотрудничество с Африкой. Во время дипломатического визита российского судна в Мозамбик состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом РФ Александром Суриковым.