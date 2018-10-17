Без тени смущения: МИД РФ упрекнул посла США во вмешательстве в дела Армении

Москва, 17 октября. Экс-посол США в Армении Ричард Миллз своими заявлениями вмешивается во внутренние дела армянского государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время выступления на брифинге дипломат напомнила о словах американского посла о том, что правительство его страны и посольство США в Армении на протяжении многих лет целенаправленно поддерживали определенные группы в армянском обществе и определенных представителей в правительстве.

«При этом о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства посол говорил без тени смущения», — упрекнула Захарова.

Как подчеркнула представитель российского ведомства, оправдывались такие действия якобы благой целью сделать Армению более справедливым и транспарентным обществом.

В то же время, напомнила Захарова, посол в прощальном послании обратился к населению армянского государства и пожелал «надзирать за деятельностью правительства». По его словам, большинство финансирования США пойдет на поддержку армянского гражданского общества, добавила дипломат.

Напомним, американский посол в Армении, чьи полномочия подходят к концу, заявил, что карабахский конфликт может быть разрешен при условии возвращения Азербайджану «определенной части оккупированных территорий». При этом Миллз отметил, что удивлен тем, что в Армении в последние годы этот вариант не обсуждается.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, что, предлагая Армении отдать часть территорий Азербайджану, США снова вмешиваются в дела других стран.