Минздрав РФ уточнил число погибших и пострадавших в керченском колледже

Москва, 17 октября. В результате нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

По данным ведомства, к настоящему моменту число погибших составило 19 человек. Кроме того, 37 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в Симферополь прибыл самолет Ил-76, на борту которого находятся пять медицинских модулей для эвакуации.