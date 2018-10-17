Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Минздрав РФ уточнил число погибших и пострадавших в керченском колледже

221
0 Оставить комментарий

Минздрав РФ уточнил число погибших и пострадавших в керченском колледже

Москва, 17 октября. В результате нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

По данным ведомства, к настоящему моменту число погибших составило 19 человек. Кроме того, 37 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в Симферополь прибыл самолет Ил-76, на борту которого находятся пять медицинских модулей для эвакуации.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое