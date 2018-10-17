«Господи не попусти»: Олейник расценил опись церковных ценностей как начало захвата храмов на Украине

Министерство культуры Украины потребовало в течение одного дня провести инвентаризацию ценностей во всех храмах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Решение украинского Минкульта стало ответом на соответствующее требование депутата Верховной рады от Радикальной партии Юрия Шухевича. Опись коснется всех ценностей, включая иконы, поскольку радикалы считают, что церковную утварь могут попытаться вывезти из храмов, принадлежащих Московскому патриархату. Также описи подлежат два самых знаменитых религиозных центра Украины — Киево-Печерская и Почаевская лавры.

«Просим принять меры, направленные на проведение учета и регистрации имеющихся историко-культурных ценностей в религиозных христианских сооружениях, которые сейчас используются Украинской православной церковью [Московского патриархата]», — говорится в документе, который приводит издание «Украинские новости».

Началом операции по захвату православных храмов, принадлежащих Московскому патриархату, назвал требование Минкульта Украины экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«Эти действия незаконны, — отметил украинский политик в комментарии Федеральному агентству новостей. — Если речь идет о храмах, переданных [Московскому патриархату] в аренду, например, если речь идет о части лавры, то там есть опись, касающаяся и зданий, и переданных в пользование церкви утвари и икон. Если это на балансе государства, да, оно может проверять — это их право. Но если они намерены проверять утварь и иконы, приобретенные самой церковью, то эти действия, безусловно, незаконны».

Владимир Олейник рассказал, что когда он был мэром Черкасс, то принимал участие в организации помощи при строительстве местной церкви.

«Там и сам храм, и вся утварь принадлежат именно церкви, и что вы там намерены делать? — сказал политик, имея в виду планы украинского Минкульта. —Думаю, эти действия — это первый этап подготовки к захвату храмов. Они сначала все перепишут, а когда будет сам захват, господи, не попусти, то, безусловно, сразу начнется предъявление претензий уголовного характера, мол, где иконы, где утварь, и так далее».

Предъявляя материальные претензии священникам Московского патриархата, киевская власть надеется отвести от себя гнев верующих, которые будут зачищать свои храмы, считает Олейник.

«Эта шайка понимает, что народ будет защищать православные святыни, а значит, надо иметь возможность предъявить каждому священнику претензии материального характера. Так что, на мой взгляд, вся эта опись является первым этапом подготовки к захвату храмов и лавры», — подчеркнул Владимир Олейник.

По данным украинского Минкульта, на 2017 год Московскому патриархату принадлежало на Украине 11392 храма. На многие из этих храмов, а в первую очередь на Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, сегодня претендует раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), у которой в распоряжении всего 3784 церкви.

Киево-Печерская и Почаевская лавры юридически принадлежат министерству культуры Украины, но с конца 1980-х годов они находятся в пользовании УПЦ МП.

Ранее синод Русской православной церкви разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за намерения предоставить Украине автокефалию. Также Константинополь фактически признал каноническими раскольнические Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ) и Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП).