Москва, 17 октября. Ситуация во взаимоотношениях России и Европы стала результатом скоропалительных решений ЕС. Об этом сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев отметил, что отношения России и Европы переживают не лучшие времена. Однако расплачиваются за решения Евросоюза жители стран Европы.

«Естественно, это оказывает негативное влияние и на нашу страну», — сказал Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews.

Если же говорить об отношениях РФ со Штатами, то «антироссийскую истерию», как выразился Дмитрий Медведев, Вашингтон пытается использовать исключительно в своих внутриполитических целях. Речь идет, в том числе, о конкуренции между республиканцами и демократами в США.

«Эта антироссийская кампания в 90% из 100 преследует абсолютно внутриполитические цели: сохраниться у власти, сформировать правительство, добиться еще каких-то результатов», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что антироссийская кампания не изменит позиций РФ, так как на них повлиять извне невозможно.

Напомним, отношения России и Света Европы остаются негативными. Российская делегация в 2014 году была лишена права голоса в ПАСЕ. Это было вызвано событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако санкции только ужесточились. В ответ российская сторона отказалась работать на данных условиях.