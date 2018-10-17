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Обновленная модель «УАЗ Пикап» поступила в продажу

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Обновленная модель «УАЗ Пикап» поступила в продажу

Ульяновск, 17 октября. О старте продаж обновленного «УАЗ Пикап» объявил автомобильный завод Ульяновска, назвав цены на новое авто.

Улучшенная модель, доступная в комплектации «Престиж», «Максимум», «Оптимум» и «Классик», поступила на рынок. Пикап будет доступен автолюбителям по цене от 784 тысяч рублей в зависимости от выбранных опций.

При этом обновленный «УАЗ» получил двигатель мощностью 150 лошадиных сил и улучшенную пятиступенчатую коробку передач.

В базовой комплектации предполагается наличие подушки безопасности, гидроусилителя руля для удобства пользователей, подогрев зеркал и многое другое. При этом в максимальной комплектации владельцы получат климат-контроль, камеру для заднего вида и мультимедийную систему со встроенной навигацией.

Ранее стало известно, что Ульяновский автомобильный завод собирается оборудовать свой популярный внедорожник «Патриот» механической коробкой переключения передач (МКПП) китайской компании BAIC. В Сети появились фото 6-скоростной механической трансмиссии от китайского производителя BAIC. МКПП установили на испытательном муле внедорожника УАЗ «Патриот».

Автор: Екатерина Кухарева
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