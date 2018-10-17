По следам выборов: в Конституционном суде РФ проверили защиту избирательных прав. ФАН-ТВ

Конституционный суд Российской Федерации рассматривал жалобу кандидатов в депутаты от «Справедливой России». Председатель КС РФ отметил, что суд занимается вопросами права, и окончательное решение пока не вынес.

Причиной слушаний послужило то, что кандидаты в депутаты от «Справедливой России» в Санкт-Петербурге не были зарегистрированы избирательной комиссией в 2014 году. Суд рассматривал дело о проверке конституционности статьи Кодекса административного судопроизводства «О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

«Кандидат, грубо говоря, изъявивший свое желание, так или иначе, участвовать в выборах, должен иметь возможность обжаловать действия по его не регистрации», – рассказал о сути жалобы адвокат Антон Лебедев.

По мнению заявителя, данная статья противоречит Конституции РФ в вопросах защиты избирательных прав. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин напомнил, что суд занимается вопросами права, а не политической целесообразностью. Решение суда будет вынесено позже. О дате будет сообщено дополнительно.