Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Видео

По следам выборов: в Конституционном суде РФ проверили защиту избирательных прав. ФАН-ТВ

270
0 Оставить комментарий

Конституционный суд Российской Федерации рассматривал жалобу кандидатов в депутаты от «Справедливой России». Председатель КС РФ отметил, что суд занимается вопросами права, и окончательное решение пока не вынес.

Причиной слушаний послужило то, что кандидаты в депутаты от «Справедливой России» в Санкт-Петербурге не были зарегистрированы избирательной комиссией в 2014 году. Суд рассматривал дело о проверке конституционности статьи Кодекса административного судопроизводства «О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

По следам выборов: в Конституционном суде РФ проверили защиту избирательных прав. ФАН-ТВ

«Кандидат, грубо говоря, изъявивший свое желание, так или иначе, участвовать в выборах, должен иметь возможность обжаловать действия по его не регистрации», – рассказал о сути жалобы адвокат Антон Лебедев.

По следам выборов: в Конституционном суде РФ проверили защиту избирательных прав. ФАН-ТВ

По мнению заявителя, данная статья противоречит Конституции РФ в вопросах защиты избирательных прав. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин напомнил, что суд занимается вопросами права, а не политической целесообразностью. Решение суда будет вынесено позже. О дате будет сообщено дополнительно.

Автор: Василий Григорьевский; Руслан Бичурин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое