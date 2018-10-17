Родственники пропавших студентов керченского колледжа собрались у здания городской больницы

Симферополь, 17 октября. Возле городской больницы Керчи №1 собрались родственники студентов, пропавших во время взрыва в политехническом колледже. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Горожане пытаются найти своих родственников и детей. Некоторых из них нет в списках погибших и пострадавших.

«Мы хотим узнать, есть в больнице погибшие или нет. Мы здесь уже несколько часов», — сказал один из присутствующих.

Некоторые отмечают, что не могут дозвониться своим детям на сотовые телефоны.

К собравшимся горожанам вышли представители больницы. Медики делают все возможное для спасения жизней пострадавших.

Напомним, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По разным данным, погибли до 19 человек. Также сообщалось о 52 пострадавших, но список может быть расширен, так как подсчитаны не все госпитализированные. Ранее ФАН публиковал актуальный список пострадавших при взрыве. В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией.

Отметим, что подозреваемым является студент колледжа. Его тело было обнаружено в здании учебного заведения после взрыва. Рядом находились боеприпасы, которые студент мог использовать во время нападения, и второе взрывное устройство. Специалисты смогли его обезвредить.