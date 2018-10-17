Порошенко выразил соболезнования после трагедии в Керчи, в Сети ответили на его обращение

Киев, 17 октября. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи, особо подчеркнув в своей речи, что при взрывах и стрельбе погибли «украинские граждане».

Речь президента опубликована в социальных сетях Twitter и Facebook на официальных страницах Порошенко. Глава государства назвал произошедшее в Керчи «ужасным убийством» и выразил соболезнования «украинцам, которые потеряли детей и близких».

«Расследование таких дел важно для Украины, ведь Крым – это украинская территория, а украинцы, живущие на полуострове – граждане нашей страны. Когда украинские граждане погибают, где бы это ни происходило, это трагедия», — написал Порошенко.

Розслідування таких справ є важливим для України, адже Крим є українською територією і українці, що живуть на півострові – громадяни нашої держави. Коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося – це трагедія



Висловлюю співчуття українцям,які втратили дітей та близьких — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 октября 2018 г.

При этом украинский президент напомнил о том, что так называемая «прокуратура автономной республики Крым» возбудила дело по факту произошедшего в Керчи.

Пользователи Сети не оценили обращение Порошенко, указав на статус российского региона и напомнив о многочисленных смертях, в том числе детей, в Донбассе, где Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик.

«А Донбасс? Он не украинский? Там каждый день гибнут люди!» — указала Елена Крайше‏.

А Донбасс? Он не украинский? Там каждый день гибнут люди! — Елена Крайше (@ElenaKreische) 17 октября 2018 г.

Да ну? Что-то тебе детей Донбасса не жалко, а они точно были украинцами. Сволочь ты. #порошенкоубийцадетей — Ирина (@Xolodova15) 17 октября 2018 г.

При этом был высказан вопрос, почему Порошенко не направился в Керчь, как сделал это глава Крыма Сергей Аксенов и не выражал ранее соболезнования при других трагедиях. Например, пользователи напомнили о пожаре в украинском лагере «Виктория», где погибли трое детей и еще столько же получили ранения.

«Если Крым и Керчь украинские, и живущие там — украинские граждане, почему не поехал в Керчь?» — спросил Евгений Манцев.

Коли Крым и Керчь украинские, и живущие там украинские громадяни пошто не поехал в Керчь? — евгений мацнев (@megta51) 17 октября 2018 г.

«О, дядя, так может соболезнования семьям погибшим в лагере третьего тысячелетия «Виктория» выразишь?» — написал пользователь под ником Капитан Диоксин.

О, дядя, так может соболезнования семьям погибшим в лагере третьего тысячлетия "Виктория" выразишь? — Капітан Діоксин (@pomaranchevyi) 17 октября 2018 г.

Напомним, трагедия в Керчи произошла в полдень среды, 17 октября. По последним данным, в результате взрывов и стрельбы погибли 19 человек, около 50 получили ранения, их срочно госпитализировали. Следствие уточняет обстоятельства произошедшего, ведет допрос очевидцев и выясняет личности виновных.

Крым вошел в состав России после голосования жителей полуострова на народном референдуме, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Однако Киев, и в частности украинский президент, продолжают заявлять о якобы «оккупации» региона.