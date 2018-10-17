В Крыму объявлен трехдневный траур | 17 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим в Керчи В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим в Керчи. Сегодня днем в политехническом колледже города произошло массовое убийство. Один из студентов расстрелял людей из ружья, и кроме того привел в действие самодельное взрывное устройство. 17 человек погибли от огнестрельных ранений, около 50-ти были госпитализированы с различными ранениями, один из пострадавших скончался уже в больнице. Сам стрелок – 18-летний Владислав – тоже был найден мертвым на втором этаже учебного заведения, вероятнее всего юноша покончил с собой после содеянного. Следственный комитет изначально возбудил уголовное дело по статье «теракт», позднее статью переквалифицировали на «убийство двух и более лиц». Произошедшее, конечно, не оставило россиян равнодушными. К мемориалу города-героя Керчи в Москве люди несут цветы и зажигают свечи. Большинство пришедших – такие же студенты, молодые люди, какими были жертвы трагедии.

Владимир Путин и президент Египта начали совместную пресс-конференцию с минуты молчания С минуты молчания началась и совместная пресс-конференция Владимира Путина и президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. Российскому лидеру о трагедии в Керчи доложили во время двусторонних переговоров. Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших, он надеется на скорейшую поправку пострадавших. Позже главы государств рассказали об итогах двусторонних переговоров. Президент Египта прибыл в Россию с официальным визитом, лидеры обсудили комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, рассмотрели ключевые международные и региональные проблемы. Был подписан договор о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, в котором поставлены серьёзные и ответственные задачи по дальнейшему углублению российско-египетских связей по самым разным направлениям.

Разведка ЛНР сообщила, что иностранные военные специалисты оказывают помощь вооруженным силам Украины Разведка Луганской народной республики сообщила, что помощь вооруженным силам Украины продолжают оказывать иностранные военные специалисты. Согласно разведданным к месту дислокации 53-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Трехизбенка прибыла группа из 30 иностранных военных. Осведомители разведки народной республики отмечают, что так называемые «гастарбайтеры» вооружены и экипированы по последней натовской «моде», разговаривают они на польском языке.