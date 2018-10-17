Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
19:50 17 Октября 2018

В Крыму объявлен трехдневный траур | 17 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

206
0 Оставить комментарий

Похожие статьи

Оглавление
Комментарии

В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим в Керчи

В Крыму объявлен трехдневный траур | 17 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим в Керчи. Сегодня днем в политехническом колледже города произошло массовое убийство. Один из студентов расстрелял людей из ружья, и кроме того привел в действие самодельное взрывное устройство. 17 человек погибли от огнестрельных ранений, около 50-ти были госпитализированы с различными ранениями, один из пострадавших скончался уже в больнице. Сам стрелок – 18-летний Владислав – тоже был найден мертвым на втором этаже учебного заведения, вероятнее всего юноша покончил с собой после содеянного. Следственный комитет изначально возбудил уголовное дело по статье «теракт», позднее статью переквалифицировали на «убийство двух и более лиц». Произошедшее, конечно, не оставило россиян равнодушными. К мемориалу города-героя Керчи в Москве люди несут цветы и зажигают свечи. Большинство пришедших – такие же студенты, молодые люди, какими были жертвы трагедии.

Владимир Путин и президент Египта начали совместную пресс-конференцию с минуты молчания

В Крыму объявлен трехдневный траур | 17 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

С минуты молчания началась и совместная пресс-конференция Владимира Путина и президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. Российскому лидеру о трагедии в Керчи доложили во время двусторонних переговоров. Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших, он надеется на скорейшую поправку пострадавших. Позже главы государств рассказали об итогах двусторонних переговоров. Президент Египта прибыл в Россию с официальным визитом, лидеры обсудили комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, рассмотрели ключевые международные и региональные проблемы. Был подписан договор о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, в котором поставлены серьёзные и ответственные задачи по дальнейшему углублению российско-египетских связей по самым разным направлениям.

Разведка ЛНР сообщила, что иностранные военные специалисты оказывают помощь вооруженным силам Украины

В Крыму объявлен трехдневный траур | 17 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Разведка Луганской народной республики сообщила, что помощь вооруженным силам Украины продолжают оказывать иностранные военные специалисты. Согласно разведданным к месту дислокации 53-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Трехизбенка прибыла группа из 30 иностранных военных. Осведомители разведки народной республики отмечают, что так называемые «гастарбайтеры» вооружены и экипированы по последней натовской «моде», разговаривают они на польском языке.

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура уходит в отставку

В Крыму объявлен трехдневный траур | 17 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что уходит в отставку. Свой пост он оставит в конце ноября, по его же заявлению – исключительно по личным причинам. О том, кто может стать преемником де Мистуры, пока никакой информации нет. Напомним, представлять генсека ООН Антониу Гутерреша на мероприятиях, касающихся сирийского урегулирования, итальянский дипломат де Мистура начал в июле 2014 года.