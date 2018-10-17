«Боюсь, что меня могут избить»: принятый за «керченского стрелка» студент записал видеообращение

Керчь, 17 октября. Пользователь социальной сети «ВКонтакте» под ником Владислав Рейх записал видеообращение, в котором заявил, что не имеет отношения трагедии в керченском колледже.

Молодой человек отметил, что СМИ перепутали его с Владиславом Росляковым, который устроил нападение на политехнический колледж в Керчи.

«СМИ перепутали меня с террористом, выложили мое фото и ссылку на мою страницу, хотя я к этому не имею никакого отношения… Я теперь боюсь, что меня могут на улице избить», — сказал юноша в своем видеообращении.

При этом на странице Владислава Рейха, отмечено, что он учится в Керченском морском технологическом университете. После возросшего внимания со стороны СМИ Рейх закрыл свою страницу для посторонних, передает «Царьград».

Напомним, 17 октября в результате атаки на политехнический колледж в Керчи погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения. По предварительным данным, организатором нападения является 22-летний студент колледжа Владислав Росляков. Молодой человек привел в действие взрывное устройство, после чего открыл огонь из ружья по студентам. Позднее организатор атаки покончил с собой.