Пусть останется на ее совести: в Госдуме ответили на заявления Геращенко о трагедии в Керчи

На Украине должны раз и навсегда запомнить, что Крым принадлежит России — но при этом в соседней стране вполне могут объявить траур по людям, погибшим во время трагедии в Керчи. Такое мнение озвучил в беседе с Федеральным агентством новостей депутат Государственной думы Павел Шперов. Парламентарий, в частности, отреагировал на скандальные заявления вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко.

«Оккупационный режим, который не может обеспечить безопасность крымчан, обязан обеспечить пострадавших необходимым лечением, — написала одиозный украинский политик на своей странице в Facebook, ни словом не упомянув о трауре. — И естественно, есть большой риск, что оккупационный режим может использовать эту страшную историю, которую, возможно, сам и спровоцировал, для развертывания террора на полуострове».

Член фракции ЛДПР в Госдуме заявил, что «просто сил не хватит вразумительно отвечать на любой бред».

«Есть люди, которые вообще неадекватно реагируют на все происходящее, поэтому пусть это останется на их совести, — отметил член комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. — Если же украинцы объявят траур, то, в принципе, это вполне разумно».

По поводу того, что в соседней стране по-прежнему считают Крым украинским, то, как заявил Шперов, «это их трудности».

«У нас есть факт того, что Крым — это Россия, — заключил народный избранник. — Обсуждать эту тему просто несерьезно».

Напомним, степень неадекватности украинских властей дошла до того, что по факту произошедшего в Керчи расположенная в Киеве «прокуратура» несуществующей в природе «Автономной республики Крым» сегодня зарегистрировала криминальное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Таким образом, официальный Киев не останавливается перед тем, чтобы использовать для достижения своих политических целей даже трагедию и гибель людей.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации на правах республики в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Российские власти неоднократно подчеркивали, что решение народа Крыма о вхождении в состав РФ является окончательным и не подлежит пересмотру, отмечая также, что референдум позволил избежать на полуострове политической катастрофы и междоусобного противостояния.

Политики, пришедшие к власти в Киеве в результате государственного переворота, объявили присоединение Крыма «незаконной аннексией» и постарались оказать максимальное давление на жителей полуострова, перекрыв воду, подачу электроэнергии и транспортное сообщение, а также предпринимая попытки осуществить политическую блокаду Крыма и угрожая уголовным преследованием любым иностранцам, которые прибудут на полуостров без разрешения киевских властей.