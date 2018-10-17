Вашингтон, 17 октября. СМИ сообщили о намерении США выйти из Всемирного почтового союза (ВПС). Вашингтон не устраивают тарифы на посылки из Китая и других стран, заявил высокопоставленный представитель администрации американского президента Дональда Трампа.

The Hill сообщает, что США готовы покинуть союз. Президент Штатов считает, что Всемирный почтовый союз установил заниженные сборы для небольших посылок из КНР и других стран. Трамп обвиняет ВПС в нанесении ущерба американской почтовой инфраструктуре, отмечает источник.

Однако выход Вашингтона из союза не будет немедленным. Предполагается, что у США есть время на заключение новой сделки с ВПС, передает RT.

Ранее стало известно, что информация от корреспондента Bloomberg Брайана Чаппатты о том, что в августе 2018 года Россия довела долю американских гособлигаций в портфеле своих золотовалютных резервов (ЗВР) до нуля, оказалась фейковой.