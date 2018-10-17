Сирия и Крым откроют торговые дома и судоходную компанию: их дружба объединит восток Средиземноморья
Накануне завершился визит делегации Республики Крым, возглавляемой руководителем региона Сергеем Аксеновым, в Сирию, где были подписаны важные соглашения о развитии сотрудничества с представителями официального Дамаска. О подробностях данной встречи читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).
Ключевым результатом переговоров стало достижение окончательных договоренностей о создании сирийско-крымского торгового дома и совместного формирования общей судоходной компании, передает ТАСС. Отмечается, что все необходимые моменты в рамках этих проектов будут целиком урегулированы юридически в течение следующих 30 дней.
Личную поддержку реализации данных соглашений в ходе встречи обещал оказывать сирийский президент Башар Асад, который также принимал участие в переговорах. Основным же партнером для представителей Крыма со стороны САР выступил Мухаммед Самир Халиль, министр экономики арабской республики.
В финале своего визита Аксенов пригласил лидера Сирии посетить 5-й Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который запланирован на апрель следующего года. Асад в свою очередь подтвердил готовность приехать на полуостров, выразив надежду, что этим планам не помешает ситуация в самой арабской республике.
Таким образом, взаимоотношения между РФ и САР продолжают стремительно развиваться, и причем уже не столько в военной, сколько в мирной сфере. Пока что ключевым направлением сотрудничества являются процессы в рамках налаживания мирной жизни в Сирии, заметил в беседе с корреспондентом ФАН кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Сейчас Россия нацеливает основные усилия на восстановление разрушенной войной экономики арабской республики, в то время как почти все наши западные партнеры бойкотируют данный процесс и, более того, стремятся усложнить восстановление страны. Это ярко демонстрирует реальное отношение США и их союзников к народу САР и их истинные корыстные цели в отношении Сирии. РФ между тем прикладывает максимальные усилия для скорейшего возрождения страны, прежде всего — в гуманитарной отрасли», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что Дамаск является традиционным партнером России в экономической сфере, и потому развитие сотрудничества с ним, несомненно, принесет значительные выгоды и нашей стране.
«Сирия является союзником РФ не только в политическом отношении — существует достаточно большой потенциал взаимодействия наших государств в различных сегментах экономики. Напомню, что до войны арабская республика обладала в достаточной степени диверсифицированной экономикой. В настоящий момент САР располагает серьезными возможностями для развития в этой сфере: это и нефтеперерабатывающая отрасль, и морской сегмент, и сельское хозяйство. В каждой из этих ветвей, несомненно, есть перспективы плодотворного сотрудничества между Москвой и Дамаском», — считает наш собеседник.
Если рассуждать о налаживании контактов именно между Сирией и Крымом, то можно заметить между этими республиками немало общего, обратил внимание Владимир Шаповалов. Безусловно, их географическая связанность открывает возможности для углубления сотрудничества САР с другими российскими регионами, а также соседними странами.
«Крым и Сирия помимо общих экономических интересов имеют и множество других точек соприкосновения. Обе эти республики входят в зону Большого Средиземноморья, и, соответственно, развитие контактов в рамках этого региона обещает большие перспективы для обеих сторон. Этот диалог САР и Крыма в свое время может стать важным фактором экономического и социогуманитарного взаимодействия в рамках Восточного Средиземноморья. То есть взаимодействие двух республик может выступить платформой для более обширного сотрудничества в судоходстве, сельском хозяйстве и остальных сферах с подключением других стран из этой зоны», — резюмировал Владимир Шаповалов.