Между «пушками» и «маслом»: в Валдайском клубе обсуждают «Войну будущего»

Москва, 17 октября. Сегодня вечером в рамках XV ежегодного заседания Международного клуба «Валдай» состоится специальная сессия «Война будущего: к чему готовиться?» Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов поделился с Федеральным агентством новостей темой своего выступления, которое посвящено ключевым тенденциям в военной сфере, в том числе развитию военных технологий и государства.

По его словам, свое внимание он акцентирует на том, что «затраты на производство вооружения в большинстве крупных стран постоянно растут, и государства неизбежно встают перед дилеммой, на что тратить деньги — на создание новых видов вооружения или социальные расходы». Эксперт отметил, что «научно-технический прогресс не приводит к снижению затрат на разработку новых видов оружия, а наоборот, существенно повышает их».

«В исторической ретроспективе, — обратил внимание Фролов, — военные расходы государств нарастали постоянно, несмотря на появление новых средств производства».

Сейчас вопрос «пушки или масло» — то есть оружие или социальные блага — становится все более актуальным и встает ребром перед правительствами, становится для них вызовом, подчеркнул Фролов.

Отметим, международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Новгороде, недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира — только за последние годы участниками дискуссионного клуба стали многие выдающиеся политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других государств.