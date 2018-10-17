Цены на бензин в России в сентябре выросли на 10%

Москва, 17 октября. Цены производителей на автомобильный бензин в сентябре выросли на 10% по сравнению с показателями августа. Об этом говорится в материале Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров.

Отмечается, что в обрабатывающих производствах выросла стоимость отдельных видов нефтепродуктов. Цены на легкое нефтяное дистиллятное топливо и не включенные в другие группировки легкие дистилляты выросли на 11,5%. Автомобильный бензин подорожал на 10%.

Как пишет «Парламентская газета», топочный мазут подорожал на 9,8%, а нефтяные смазочные масла — на 9,2%. Стоимость дизельного арктического топлива выросла на 7,6%, а газойлей — на 7,5%. Цены на сжиженные пропан и бутан поднялись на 7%.