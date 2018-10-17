Опубликованы шокирующие кадры с телом подозреваемого в массовом убийстве в Керчи

Керчь, 17 октября. Кадры из керченского колледжа, где был обнаружен мертвым Владислав Росляков, подозреваемый в массовых убийствах, появились в Сети.

Тело молодого человека нашли в библиотеке на втором этаже учебного заведения. Кроме того на видео, опубликованном «Пятым каналом», заметны документы, а также боеприпасы, вероятно, использованные им при атаке.

Напомним, трагедия в Керчи произошла в полдень среды, 17 октября. В здании Керченского политехнического колледжа прогремел мощный взрыв и был открыт огонь. По последним данным погибли 19 человек, около 50 получили ранения, их срочно госпитализировали. В Крыму объявили трехдневный траур.

Следственный комитет РФ изначально рассматривал взрывы в Керчи как террористический акт, позже следствие переквалифицировало произошедшее на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в керченском колледже, передает «ФедералПресс».

Ранее источники Федерального агентства новостей сообщили, что мать так называемого «керченского стрелка» Галину Рослякову забрали из онкоцентра на допрос.