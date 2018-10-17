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Новости Сирии

Захарова назвала присутствие США в Сирии незаконным

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Захарова назвала присутствие США в Сирии незаконным

Москва, 17 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ситуацией на северо-востоке Сирии, где США пытаются создать квазигосударство. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, США пытаются создать квазигосударственные структуры на северо-востоке Сирии взамен законной власти сирийского государства. При этом конечной целью американцев в Сирии является дестабилизация ситуации.

«Наличие американцев незаконно в Сирии не направлено на решение проблем,  это фактор дестабилизации, приведите хоть один пример того,  как наличие американских военных помогло стабилизировать ситуацию в политическом плане. Да никак», — сказала Захарова.

Напомним, с 2014 года международная коалиция во главе с США проводят в Сирии военную операцию, которая направлена на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом США действуют в Сирии без согласия официальных сирийских властей. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алексей Громов
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