Захарова назвала присутствие США в Сирии незаконным

Москва, 17 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ситуацией на северо-востоке Сирии, где США пытаются создать квазигосударство. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, США пытаются создать квазигосударственные структуры на северо-востоке Сирии взамен законной власти сирийского государства. При этом конечной целью американцев в Сирии является дестабилизация ситуации.

«Наличие американцев незаконно в Сирии не направлено на решение проблем, это фактор дестабилизации, приведите хоть один пример того, как наличие американских военных помогло стабилизировать ситуацию в политическом плане. Да никак», — сказала Захарова.

Напомним, с 2014 года международная коалиция во главе с США проводят в Сирии военную операцию, которая направлена на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом США действуют в Сирии без согласия официальных сирийских властей. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.