Отцом «керченского стрелка» оказался мужчина с психическими отклонениями

Керчь, 17 октября. У отца так называемого «керченского стрелка» Владислава Рослякова есть справка, которая свидетельствует о его психических проблемах, заявили источники в силовых структурах Крыма.

Как оказалось, готовность к неадекватным поступках могла передаться Рослякову по наследству.

«Отец – со справкой псих», — приводит слова источника «Политнавигатор».

СМИ предположили, что речь может идти о колумбайне. Это популярное в США движение обиженных на жизнь подростков, которые устраивают стрельбу по обидчикам. Одногруппники подтвердили, что Росляков ни с кем не общался, а также интересовался маньяками.

Мать «керченского стрелка» забрали из онкодиспансера, где она работала, на допрос.

Напомним, по версии следствия, Росляков устроил в политехническом колледже Керчи стрельбу по людям. Кроме того, в учебном заведении прогремел взрыв. По последним данным, жертвами трагедии стали 19 человек.

Десятки человек пострадали. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с пострадавшими, сделанное у первой городской больницы.