Калягин предложил учредить в России День театра

Москва, 17 октября. Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин считает, что необходимо учредить День театра.

Соответствующее предложение он озвучил на прошедшем в среду, 17 октября, заседании организационного комитета по проведению Года театра в 2019 году, пишет «Культуромания».

По мнению Калягина, стоит обратиться с этой мыслью к президенту РФ Владимиру Путину от имени оргкомитета.

Напомним, в сентябре текущего года вице-премьер Ольга Голодец сообщила о том, что Министерство культуры выделит около полутора миллиарда рублей на проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Года театра.

Как рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, к настоящему моменту поступило 280 предложений мероприятий на следующий год.