Студентка керченского колледжа рассказала о страшных минутах сразу после взрыва

Керчь, 17 октября. Виктория, учащаяся керченского техникума, где в среду произошла стрельба, рассказала, что происходило в учебном заведении в первые минуты после взрыва и начала эвакуации.

По словам девушки, во время перемены ее группа переходила из одного корпуса колледжа в другой. Когда ребята находились на улице, они услышали стрельбу, которую заглушали крики.

«Все начали кричать, и мы услышали перестрелку. Звуки приближались, начали стрелять по студентам», — вспомнила очевидец трагедии.

Виктория рассказала, что на ее глазах пуля попала в мальчика — ему помогли перебраться через забор, чтобы покинуть территорию колледжа.

«Он сам не смог идти, не мог наступить на ногу. Его перенесли через забор», — сказала напуганная девушка.

Напомним, по последним данным, жертвами трагедии стали 19 человек. На допрос уже вызвали мать предполагаемого стрелка, при этом, по одной из версий, она, как и сын, попыталась свести счеты с жизнью.

В онкодиспансере, где работает женщина, впрочем, опровергли эту информацию. Ранее портал Утро.ру сообщал, что один из учащихся колледжа видел, как в учителя стреляли из дробовика.