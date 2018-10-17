«Беспардонно, с вызовом»: Клинцевич объяснил, как американец оказался в разбившемся на Украине Су-27

Гибель американского летчика при крушении Су-27 во время учений НАТО в Винницкой области Украины официально подтверждена Киевом. Тот факт, что в нарушение всех международных правил пилот армии США совершал полет на боевом самолете российского производства, состоящем на вооружении ВВС Украины, по мнению члена совета Федерации Франца Клинцевича, требует крайне серьезной реакции.

«То, что на Украине разбились летчики, это, конечно, печальная новость. Выражаю соболезнования их родным и близким, это большое горе, — отметил Клинцевич. — Такие истории время от времени происходят во всех армиях мира, и каждый раз это трагедия».

Однако на Украине такие инциденты происходят все чаще и чаще, и связано это с системным сбоем, касающимся всего, что связано с вооруженными силами этой страны, отметил сенатор.

«Это и старая изношенная техника, и не всегда добросовестное ее обслуживание, и потеря контактов с заводами, которые поставляют комплектующие — эти и другие большие и малые факторы приводят к последствиям, которые мы с вами наблюдаем на Украине», — подчеркнул собеседник ФАН.

Клинцевич отметил, что хотя разбившийся Су-27 — это советский самолет первой модификации, он является уникальным истребителем, имеющим огромный запас прочности и маневренности, который до сих пор успешно эксплуатируется и отличается очень высокими летными качествами, как показал его учебный бой с F-15.

Подготовка к будущей войне

«Если говорить о противостоянии России и США, то американцы давно превратили Украину в полигон и для политических проектов, и для информационной войны, и в военном плане, — подчеркнул член комитета по обороне Совфеда. — Сегодня Украина — это форпост русофобии. Вся эта русофобия держится на Киеве, а уже потом ее подхватывают Европа, США и другие страны».

На этом фоне Вашингтон ловко играет на желании Украины любой ценой вступить в НАТО, хотя это всего лишь намерение, очень далекое от реального воплощения, отметил сенатор.

«Американцы используют стремление Киева вступить в НАТО для того, чтобы попытаться изучить тактику и возможности российской военной техники, которая составляет костяк вооружений Украины, — сказал парламентарий. — Именно поэтому эта страна для американцев — уникальное место, именно поэтому там и были затеяны эти учения НАТО. Цель этих маневров — «обкатать» американских летчиков, чтобы они на практике познакомились с российской техникой».

Где именно американцы дальше применят полученные знания, остается только гадать, предупредил Франц Клинцевич.

«Не могу напрямую утверждать, что эти знания американцы применят в Сирии, но исключать это нельзя, особенно если вспомнить непростую обстановку в этой стране, — рассказал сенатор. — То, что американцы хотят быть готовыми к возможным конфликтам с Россией, в том числе в Сирии, я лично не сомневаюсь. А зная работу американских спецслужб и силовых ведомств, не сомневаюсь, что они могут готовить различные провокации не только в Сирии, но и на востоке Украины или в других регионах. Именно поэтому Соединенным Штатам так нужны люди, которые будут знать предмет и смогут не только обучать других, но и сами участвовать в таких операциях и руководить ими. В этом сомнений нет».

Эта подготовка происходит в непосредственной близости от границ России, напомнил Клинцевич.

«Все это делается беспардонно, с вызовом. Американцы игнорируют не только международное право, но и здравый смысл, готовя на Украине своих летчиков в том числе для Сирии!» — с возмущением отметил сенатор.

«Кроме того, напомню: на Украине огромное количество инструкторов и специалистов из США или подконтрольных Вашингтону стран НАТО, — продолжил собеседник ФАН. — Западные военнослужащие целенаправленно, в контексте развязанной против России информационной войны, отрабатывают навыки и получают практику, используя российские вооружения. И расценивать это иначе, чем подготовку к военному конфликту с Россией, я не могу. Эта тенденция подкрепляется недружественными действиями Запада у самых наших границ, которые никак не направлены на мирное сотрудничество».

По словам Клинцевича, для России важно не только открыто об этом заявить, нужно уже максимально серьезно к этому готовиться, чтобы во всеоружии встретить любые враждебные действия.

«Отмечу: санкционная политика Запада — это звенья той же цепи. Это попытка ослабить нашу страну, не дать нам полноценно подготовиться к отражению агрессии. Но мы к таким действиям готовы. А что касается руководства Украины, столь беспардонно заигрывающего с американцами, то оно совершает огромную ошибку, за которую нынешним киевским властям рано или поздно придется расплачиваться», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, катастрофа украинского Су-27УБ произошла 16 октября в Винницкой области во время учений НАТО «Чистое небо — 2018». В инциденте погибли двое военных: начальник авиации воздушного командования «Восток» ВСУ Иван Петренко и американский летчик — военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США. Вашингтон начал собственное расследование инцидента.

Авиационные учения НАТО проходят на Украине с 8 по 19 октября при участии США, Великобритании, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши и Румынии. После крушения Су-27 было принято решение не прекращать полеты авиации НАТО над Украиной.