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Попытку суицида матери «керченского стрелка» опроверг источник

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Попытку суицида матери «керченского стрелка» опроверг источник

Москва, 17 октября. Мать молодого человека, который считается главным подозреваемым в совершении атаки на политехнический колледж в Керчи, не пыталась свести счеты с жизнью, выбросившись из окна.

Ранее распространенную СМИ информацию — об этом, в частности сообщил telegram-канал «Караульный» — опровергли в онкологическом диспансере, где работает Галина Рослякова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Главный врач медицинского учреждения сообщил, что женщину действительно вызвали на допрос. В то же время он отметил, что никаких попыток выпрыгнуть из окна Рослякова не предпринимала. С опровержением данной информации выступил и другой источник ФАН.

Напомним, по последним данным, жертвами атаки на колледж стали 19 человек. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список пострадавших в результате стрельбы и взрыва в колледже. 

Автор: Федор Веснин
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