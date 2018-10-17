Момент взрыва в керченском колледже попал на видео

Керчь, 17 октября. Появились новые кадры из крымского города, где в среду, 17 октября, произошли взрыв и стрельба в керченском колледже.

На видео, оказавшемся в распоряжении Федерального агентства новостей, заметно, как студенты Керченского политехнического колледжа реагируют на звуки взрыва и стрельбы и пытаются понять, что происходит в здании.

После того, как стали слышны крики пострадавших, очевидцы с тревогой бросились бежать с территории учебного заведения.

Напомним, трагедия в Керчи произошла в полдень среды, 17 октября. По последним данным, в результате взрыва и стрельбы погибли 19 человек, около 50 получили ранения, их срочно госпитализировали. Следствие уточняет обстоятельства произошедшего, ведет допрос очевидцев и выясняет личности виновных.

В НАК сообщали, что причиной ЧП в учебном заведении стала активация самодельного взрывного устройства. Следственный комитет РФ изначально рассматривал взрывы в Керчи как террористический акт, позже следствие переквалифицировало произошедшее на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о трехдневном трауре.