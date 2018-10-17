Сирия: МИД РФ прокомментировал применение фосфора коалицией США в Хаджине

Москва, 17 октября. Действия США в Сирии не приносят заявленного результата. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова прокомментировала сообщения о том, что возглавляемая США международная коалиция применила фосфор в населенном пункте Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. По словам официального представителя МИД РФ, США не подписывали дополнительный протокол к женевской конвенции 1949 года и конвенцию о конкретных видах обычных вооружений 1980 года, согласно которым фосфорные снаряды были признаны оружием массового поражения. В соответствии с документом, использование данных боеприпасов было запрещено.

«Погибли женщины и дети (…) Однако американские военные не могли не осознавать, с какими последствиями придется столкнуться и к каким последствиям приведет применение этого вида оружия», — сказала Мария Захарова.

Отметим, что Хаджин находится под контролем запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. По словам Захаровой, сейчас на севере Сирии США пытаются создать квазигосударственное объединение курдов. Члены группировки ИГИЛ1, заявила официальный представитель МИД, захватили оставленный курдами лагерь беженцев и захватили заложников. По ее данным, 10 заложников уже казнили.

Мария Захарова также сообщила, что в сирийской провинции Идлиб, часть которой остается подконтрольной боевикам, продолжается работа по выполнению меморандума России и Турции о создании демилитаризованной зоны. Ее формирование должно было закончиться к 15 октября, однако некоторые боевики запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1 и других группировок отказались покидать провинцию. Террористы создали единый оперативный штаб с целью создания провокаций. Кроме того, в провокациях могут быть задействованы и «Белые каски».

«Белые каски» будут продолжать работу, пока это будет нужно их помощникам и создателям. Наглядно это видно в Идлибе, где планируются очередные провокации. Западные журналисты и общественники неоднократно разоблачали их деятельность», — сказала Мария Захарова.

Она отметила, что «Белые каски» полностью дискредитировали себя как источник достоверной информации.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о том, что финансируемые Западом «Белые каски» на самом деле работают в интересах врагов Сирии. Именно эта псевдогуманитарная организация, по информации Минобороны РФ, в апреле осуществила провокацию в Восточной Гуте. Результатом этого стал удар международной коалиции по объектам Сирии.

В августе 2018 года появились сообщения о том, что «Белые каски» совместно с боевиками готовят инсценировку применения химического оружия в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.