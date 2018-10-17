На восстановление уйдут годы: ураган «Майкл» разрушил несколько самолетов F-22 во Флориде

10 октября ураган «Майкл» повредил более дюжины истребителей-невидимок ВВС США F-22 Raptor на базе во Флориде. Это почти 10% всех самолетов F-22 ВВС. Учитывая аналогичный опыт Японии, Соединенным Штатам, возможно, придется потратить годы на восстановление всех самолетов, даже если повреждения не носят критичный характер.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Hurricane damaged a bunch of F-22s («Ураган «Майкл» повредил несколько самолетов F-22»), опубликованной порталом War is boring.

Ураган, получивший имя «Майкл», ударил по северо-западной Флориде. Из-за очень высокой скорости ветра и масштабных разрушительных последствий, шторму присвоили четвертую категорию опасности из пяти возможных.

Природная стихия сравняла с землей небольшие города на своем пути. Жертвами урагана стало по меньшей мере 18 человек.

База ВВС Соединенных Штатов Америки «Тиндалл» тоже оказалась на пути урагана. Шторм опустошил зону обслуживания самолетов и полностью разрушил пристань. До удара стихии на базе находилось 55 работающих истребителей F-22, в том числе и те, которые были задействованы в боевых миссиях в Сирии.

Как минимум 33 самолета были эвакуированы в Огайо за несколько дней до того, как нагрянул шторм. Некоторые из них по различным причинам не могли подняться в воздух, поэтому их пришлось оставить на базе «Тиндалл» вместе с персоналом, который переместил самолеты в ангары, закрыл двери и надеялся на лучшее. Большинство самолетов не смогли взлететь из-за нехватки важных запасных частей.

Военно-воздушные силы обычно занимаются своеобразным «каннибализмом»: запчасти одних самолетов временно устанавливают в другие, чтобы те могли подниматься в воздух. Статистика BBC за март 2018 года свидетельствует о том, что весной только половина всех аппаратов F-22 была пригодной для полетов. Об этом информирует Air Force Times. Оставшиеся самолеты были заземлены для дальнейшего ремонта или же не имели ключевых деталей для продолжения службы.

По сообщениям New York Times, ветер во время урагана достигал максимальной скорости в 150 миль в час (свыше 240 километров в час — Прим.ФАН).

Каждый ангар на базе «Тиндалл» был поврежден. На появившихся в Интернете фотографиях видно, что у ангаров отсутствуют кровельные панели, а внутри полуразрушенных конструкций можно разглядеть оставшиеся F-22.

Персонал быстро начал оценивать ущерб.

«Я могу сказать, что сегодня дела уже обстоят лучше, чем вчера, и все будет только улучшаться. Каждый день мы восстанавливаем новые части базы ВВС «Тиндалл», — заявил 13 октября командир 325-го истребительного крыла базы, полковник Брайан Лейдлоу.

Шторм повредил целых 17 истребителей F-22. Налогоплательщики США заплатили по 380 миллионов долларов за каждый из них.

В течение многих лет ВВС настаивали на том, что им необходимо иметь 381 истребитель F-22. По словам командующих, такое количество машин позволит ВВС полностью экипировать фронтовые эскадрильи, а также позволит удерживать некоторые самолеты в «резерве на истощение».

В американских Военно-воздушных силах заявили, что некоторые истребители, попавшие под удар шторма, можно будет отремонтировать.

«Наши специалисты по техническому обслуживанию проведут подробную оценку F-22 Raptor и других пострадавших самолетов. Пока что нельзя с уверенностью сказать, что поврежденные самолеты можно отремонтировать и отправить в небо. Хотя ущерб оказался менее серьезным, чем мы ожидали, давать обещания пока рано», — пояснила журналистам секретарь ВВС США Хизер Уилсон.

Однако специалисты американской обороны уже давно твердят, что 183 истребителя на вооружении — слишком мало, поэтому даже краткосрочное сокращение числа боеготовых F-22 может иметь долгосрочные последствия.

Аналогичный кризис пережила Япония в 2011 году. Цунами, ударившее по островному государству, разрушило базу подготовки ВВС, утопив 18 японских боевых самолетов F-22.

Стране пришлось потратить 800 миллионов долларов на ремонт 13 летательных аппаратов, окончательно завершив восстановление последнего истребителя в феврале 2018 года. Япония потратила 7 лет, чтобы устранить ущерб от мощной природной стихии.

Токио ускорил реализацию многомиллиардной программы разработки и создания нового самолета. Проект должен частично компенсировать внезапную потерю F-22.

В сравнении с японским самолетом, американский истребитель F-22 намного сложнее и более продвинутый.

На восстановление уйдет несколько лет, и это, без сомнения, будет сдерживать усилия американских ВВС по повышению боеготовности.