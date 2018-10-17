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В Керчи открыли горячую линию после взрыва в колледже

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В Керчи открыли горячую линию после взрыва в колледже

Керчь, 17 октября. Власти Керчи открыли горячую линию после взрыва в здании политехнического колледжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В Керчи организована «горячая линия». По всем вопросам обращаться по телефону 6-00-50, +7-978-909-11-35 (ЕДДС)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи со взрывом собственную горячую линию открыло МЧС РФ: 8 (3652) 55-09-05.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел мощный взрыв. По предварительным данным, организатором взрыва является 22-летний студент, который учился в этом колледже. После взрыва молодой человек  открыл огонь из ружья по студентам колледжа. Позднее организатор атаки покончил с собой, передает «АиФ».

Автор: Артем Никулин
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