В Керчи открыли горячую линию после взрыва в колледже

Керчь, 17 октября. Власти Керчи открыли горячую линию после взрыва в здании политехнического колледжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В Керчи организована «горячая линия». По всем вопросам обращаться по телефону 6-00-50, +7-978-909-11-35 (ЕДДС)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи со взрывом собственную горячую линию открыло МЧС РФ: 8 (3652) 55-09-05.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел мощный взрыв. По предварительным данным, организатором взрыва является 22-летний студент, который учился в этом колледже. После взрыва молодой человек открыл огонь из ружья по студентам колледжа. Позднее организатор атаки покончил с собой, передает «АиФ».