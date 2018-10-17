«Наш ответ остался без ответа»: Захарова рассказала о визовом «баттле» РФ и США

Москва, 17 октября. Процесс выдачи виз россиянам для въезда в США практически заблокирован, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В МИД раскритиковали США за массовый недопуск россиян на территорию страны.

«Нам было предложено что-то вроде баттла по выдаче виз, — констатировала Захарова. — Наш ответ остался без их ответа. На практике могу констатировать, что срок ожидания обязательного собеседования более 300 дней. Что срывает поездки».

Она отметила, что прямые отказы в визах стали регулярными даже для представителей делегаций ООН.

«Хотя США взяли на себя обязательства по беспрепятственному обеспечению работы штаб-квартиры ООН, сотруднику МИД РФ не выдали визу по заявлению, поданному еще в июле, — заметила российский дипломат. — США отказали во въезде россиянину, назначенному на должность в ООН. И это касается не только РФ, но и других стран. Власти [США] откровенно злоупотребляют своими привилегиями размещения [штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке]. Налицо грубейший произвол, пренебрежение международным правом».

Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. заявил, что Россия считает визовую войну с США контрпродуктивной и хотела бы прекратить ее. Таким образом он ответил на один из вопросов аудитории в Миддлберийском институте.