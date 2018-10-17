Сирия, 17 октября. Российский Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в провинции Алеппо. Курды понесли потери во время нападения ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре. САА приступила к военным учениям в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили уничтожать оставшиеся от боевиков СВУ к востоку от Дамаска; проводят военные учения на окраинах Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Курды: понесли потери в результате нападения боевиков ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: продолжают вести переговоры с боевиками в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Twitter-канал (NationalDefens), подконтрольный Национальным силам обороны****** (NDF), сообщает о том, что сегодня в период с 14.00 до 16.00 прошли подрывные работы по ликвидации СВУ, оставшихся после эвакуации боевиков из района военного аэродрома «Мардж Ас-Султан», расположенного к востоку от Дамаска. Уничтожение бомб проводят военнослужащие инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА). Напомним, авиабаза перешла под контроль правительственных войск в конце 2015 года, после того как исламисты вооруженной оппозиции отступили на север в сторону населенного пункта Хош Ас-Салихия.

Провинция Алеппо

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели новую гуманитарную акцию в деревне Телль-Алам в провинции Алеппо. Информационное агентство Real News Aleppo сообщает о том, что все нуждающиеся получили наборы с продовольствием. Напомним, в сентябре в населенном пункте была проведена оценка состояния инфраструктуры, социально значимых объектов, а также наличия запасов строительных материалов, о чем стало известно из информационного бюллетеня Центра по приему, распределению и размещению беженцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (jacksanders1965) сообщает о том, что медиапортал, связанный с «Исламским государством», заявил о новой атаке опорных пунктов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор. Джихадисты утверждают, что в результате нападения им удалось застрелить двух курдских бойцов, в то время как еще 11 солдат SDF были ранены. Место происшествия не уточняется. Напомним, сегодня в первой половине дня боевики также осуществили вылазку в районе нефтяного месторождения «Омар», расположенного северо-восточнее города Меядин, а днем ранее радикалы террористической группировки нанесли урон курдам в районе города Багуз Фаукани.

Провинция Идлиб

В связи с тем, что боевики радикально настроенных исламистских формирований продолжают отвергать предлагаемые им условия по снижению напряженности в регионе и провоцировать вооруженные стычки, Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена приступить к мобилизации своих подразделений на линии соприкосновения сил, дабы подготовиться к возможным столкновениям с исламистами. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, правительственные силы начали проводить военные учения на юго-востоке Идлиба недалеко от авиабазы «Абу-Духур». Кроме того, к разведывательным вылетам в регионе приступили военные самолеты ВВС Сирии. Напомним, несмотря на то, что 4-я и 9-я дивизии сил САР были передислоцированы на юг Сирии, спецподразделение «Силы Тигра» и проасадовские ополченческие отряды «Лива Аль-Кудс» остаются в Идлибе. Тем не менее в течение этой недели никакой военной операции не планируется, поскольку Турция все еще ведет переговоры с джихадистами. Напомним, в рамках меморандума о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, все группировки вооруженной оппозиции должны были вывести свои отряды из демилитаризованной зоны к 15 октября.

Провинция Ракка

Один из местных активистов обнародовал на своей странице в сети Twitter (osutayusuf) фотографии, на которых запечатлена средняя школа города Ракка. Кадры, представленные источником, разительно отличаются от снимков, публикуемых американскими информационными агентствами. Так, в здании учебного заведения отсутствует часть стен, а также имеются отверстия в крыше. Напомним, жилые районы административного центра провинции были полностью разрушены во время бомбардировок ВВС возглавляемой США международной коалиции. Несмотря на заявления представителей Вашингтона о том, что США окажут помощь в восстановлении Ракки, жители были вынуждены самостоятельно рассчитать завалы и выполнять ремонтные работы.

Ирак

В западной части провинции Аль-Анбар произошел взрыв, предположительно организованный джихадистами подпольных групп «Исламского государства». По информации новостного портала Iraqi News, несколько военнослужащих иракской армии были убиты и ранены в результате детонации СВУ недалеко от пограничного города Аль-Каим. Среди убитых — полковник вооруженных сил Ирака, отмечает агентство новостей Bas News. Таким образом, несмотря на регулярные спецоперации правительственных подразделений, в стране все еще продолжают действовать «спящие ячейки» террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)