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Причиной трагедии в колледже Керчи могла стать неразделенная любовь

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Причиной трагедии в колледже Керчи могла стать неразделенная любовь

Москва, 17 октября. Причиной трагедии в политехническом колледже в Керчи могла стать неразделенная любовь. Устроивший стрельбу в данном учебном заведении студент Владислав Росляков перед бойней оставил послание своей возлюбленной в социальной сети.

18-летний парень опубликовав в Сети фото девушки, оставив под ним подпись «Люблю тебя солнышко». Таким образом, не исключено, что неразделенная любовь могла подтолкнуть студента-стрелка к стрельбе и взрыву.

РЕН ТВ сообщает, что молодой человек встречался с этой девушкой около пять месяцев, но впоследствии она его бросила. Знакомые Рослякова полагают, что сегодня он мог искать ее в здании колледжа, чтобы расправиться с ней.

Напомним, Росляков устроил массовое убийство. Жертвами произошедшего, по последним данным, стали 19 человек. Сам студент свел счеты с жизнью. 

Автор: Тимур Румянцев
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