Сирия в паутине фейков по рецепту кураторов из США: «Нусра» обвиняет Дамаск в блокаде лагеря Ар-Рукбан

Боевики-исламисты в настоящее время активно тиражируют сообщения о тяжелой гуманитарной ситуации в лагере для беженцев Ар-Рукбан, который находится в зоне оккупации США на юге Сирии. Обстановка на этом направлении, действительно, близка к критической, однако радикалы упорно пытаются обвинить в этом законное правительство САР. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Полевой командир террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Малик Аль-Тали, например, призвал все вооруженные группировки, базирующиеся на северо-западе арабской республики, поддержать якобы осажденных Сирийской арабской армией (САА) беженцев лагеря Ар-Рукбан, проведя атаки позиции правительственных сил на окраинах «Большого Идлиба». Соответствующее сообщение боевик разместил на своем канале в Telegram, передает портал South Front.

Российская сторона и официальный Дамаск, однако, не раз пытались обратить внимание мировой общественности на происходящее в Ар-Рукбане и в целом — в американской зоне влияния у базы «Ат-Танф» на юге провинции Хомс. На прошлой неделе представители российского Центра по примирению распространили бюллетень, в котором назвали виновником катастрофической гуманитарной обстановки в районе командование вооруженных сил США.

Действительно, именно Вашингтон ввел запрет на въезд в 55-километровую зону вблизи Ат-Танфа для конвоев государственных учреждений САР и любых правозащитных организаций. Представители Минобороны России неоднократно призывали США открыть доступ в лагерь гуманитарным миссиям, дабы обеспечить людей всеми жизненно необходимыми ресурсами, но все эти предложения были проигнорированы.

В результате беженцы, оказавшиеся в этом районе, на настоящий момент лишены доступа к продовольствию и предметам первой необходимости вот уже девять месяцев. По данным портала The National, каждую неделю в этом «треугольнике смерти» умирают десятки людей, в том числе женщины, дети и старики.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин считает, что среди целей террористов есть не только дискредитация центрального руководства САР, но и запуск серии атак джихадистов в Идлибе, где в настоящий момент формируется демилитаризованная зона. Об этом он заявил в комментарии для ФАН.

«В военном плане своими сообщениями боевики хотят спровоцировать наступление «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) в Идлибе, хотя и понимают, что соотношение сил складывается не в их пользу. С целью как-то отвлечь внимание от того, что сами исламисты вообще-то должны выводить силы из буферной зоны на северо-западе, они приплетают беженцев. И Сирия, и РФ при этом неоднократно заявляли, что надо просто убрать американские войска и все подконтрольные им террористические группы из района Ат-Танфа, и тогда перемещенные лица смогут беспрепятственно вернуться в свои дома, как это происходит в уже освобожденных районах — в Даръа, Восточной Гуте и так далее», — напомнил наш собеседник.

Радикалы учатся у своих западных кураторов и пытаются по их рецепту создать очередную легенду о «кровавом» сирийском лидере Башаре Асаде, дабы оправдать собственные нарушения соглашения о буферной зоне в Идлибе и обосновать новую операцию против правительственной армии Сирии

«Боевики «Ан-Нусры» не обвиняют США, которые и создали эту тяжелую ситуацию для беженцев, они нападают на Дамаск, не имеющий возможности всерьез повлиять на обстановку, так как американские войска больше чем на 50 километров не подпускают сирийские структуры к южной границе. Это нужно им, чтобы как-то обосновать необходимость продолжения войны с САА, также джихадисты стараются создать видимость, будто война в САР еще в разгаре и разворачивается не только в Идлибе, но и в других районах. Но это больше пропагандистские мероприятия, нежели подготовка к реальной военной операции, так как у них попросту нет нужных военных ресурсов, чтобы вернуться к масштабным наступлениям прошлых лет», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.