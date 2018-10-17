РФ внесла в ГА ООН проект резолюции по информационной безопасности
Москва, 17 октября. Россия официально внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции по международной информационной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Дипломат напомнила о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял о соответствующем намерении России, в том числе в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Резолюция, подчеркнула Захарова, направлена на то, чтобы мировое сообщество приняло принципы, согласно которым во главу угла ставится уважение государственного суверенитета в цифровой сфере и недопущение применения силы и угроз. Кроме того, инициатива России нацелена на обеспечение мирного взаимодействия государств в информационном поле, добавила она.
Захарова уточнила, что проект новой резолюции внесли на рассмотрение первого комитета Генассамблеи ООН 12 октября, а в самой организации разворачивается дискуссия по этому поводу.
Напомним, Лавров во время выступления в США заявил, что российская сторона считает необходимой разработку конвенции по борьбе с киберпреступностью и выработку соответствующего свода правил. Стоит подчеркнуть, что ряд стран высказывал обвинения в адрес Москвы в якобы причастности к кибератакам, которые не были подтверждены никакими доказательствами.
Например, голландский министр Анк Бейлевелд на днях выступила с утверждением о том, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией. При этом она не привела никаких фактов, а в РФ отвергли все голословные обвинения.