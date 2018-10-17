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Число жертв керченской трагедии увеличилось до 19

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Число жертв керченской трагедии увеличилось до 19

Керчь, 17 октября. Число жертв взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи возросло до 19, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как сообщили источники ФАН, еще один пострадавший в результате трагедии в керченском колледже скончался. Это уже четвертый раненый, который умер в больнице. Таким образом, число жертв возросло до 19 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало список пострадавших. На тот момент в нем числились 52 фамилии. 

Подозреваемым в совершении убийства общеопасным способом подозревают Владислава Рослякова. Он найден мертвым. Его мать Галину забрали из онкодиспансера, где она работает, на допрос.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с пострадавшими, сделанное у первой городской больницы.

Автор: Катерина Иванова
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