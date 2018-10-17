Сирия: США согласились гарантировать безопасность гумконвоя ООН под Ат-Танфом
Москва, 17 октября. США согласились гарантировать безопасность гуманитарному конвою ООН, который должен доставить помощь жителям лагеря беженцев «Рукбан». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Речь идет о лагере беженцев, который находится недалеко от незаконно созданной военной базы США Ат-Танф, где проходят подготовку боевики «Джейш Магавир ат-Таура». Эта территория на юге сирийской провинции Хомс является подконтрольной международной коалиции и проамериканским вооруженным формированиям оппозиции САР.
«После долгих проволочек США согласились, наконец, предоставить гарантии безопасности в произвольно установленной ими 55-километровой зоне вокруг своей незаконной базы Ат-Танф для гуманитарного конвоя ООН», — сказала Мария Захарова.
Она отметила, что конвой ООН должен доставить в лагерь беженцев медицинскую и гуманитарную помощь. По словам Захаровой, отсутствие доступа в район базы Ат-Танф превращает «эту оккупированную США территорию в прибежище террористов».
Отметим, что представители России и Дамаск неоднократно обращали внимание на крайне тяжелую ситуацию в «Рукбане». В одном из бюллетеней российского Центра по примирению враждующих сторон вина за бедственное положение более 70 тысяч беженцев была возложена на США.
Напомним, Штаты ввели запрет на вхождение в 55-километровую зону вокруг своей базы для правительственных структур САР и гуманитарных организаций. Минобороны РФ призвало США допустить в «Рукбан» гуманитарные миссии, обеспечить выход беженцев из зоны и ликвидировать военную базу в Ат-Танфе.