Керчь, 17 октября. Мать так называемого «керченского стрелка» Галину Рослякову забрали из онкоцентра на допрос, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Мать подозреваемого в совершении массового убийства общеопасным способом работает санитаркой в местном Онкодисрансере. В это медицинское учреждение, как и в первую городскую больницу Керчи, привозили раненых их колледжа.

«Галину Рослякову действительно забрали прямо из онкоцентра на допрос», — подтвердили источники ФАН.

По последним данным, в здании политехнического колледжа Керчи прогремел взрыв, кроме того, по версии следствия, Владислав Росляков открыл огонь по окружающим. По предварительной информации, 18 человек погибли, десятки человек пострадали. Их список опубликовал ФАН.

Кроме того, Федеральное агентство новостей публикует видео с пострадавшими, сделанное у первой городской больницы.



