Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Всегда держал при себе нож: одногруппники рассказали о подозреваемом в массовом убийстве в Керчи

902
0 Оставить комментарий

Всегда держал при себе нож: одногруппники рассказали о подозреваемом в массовом убийстве в Керчи

Керчь, 17 октября. Одногруппники рассказали о студенте Керченского политехнического колледжа Владиславе Рослякове, подозреваемом в массовом убийстве в данном учебном заведении.

По словам учащихся, Росляков всегда держался сам по себе, был тихим. При этом одногруппники подчеркнули, что никто не обижал его и не оскорблял. Однако уже на первом курсе он всегда держал при себе нож, передает RT.

Напомним, трагедия в Керчи произошла в полдень среды, 17 октября. В здании Керченского политехнического колледжа произошла стрельба и прогремел мощный взрыв. По данным НАК, в результате погибли 18 человек, около 50 получили ранения, их срочно госпитализировали. Рослякова обнаружили мертвым на втором этаже учебного заведения. В Крыму объявили трехдневный траур.

Следственный комитет РФ изначально рассматривал взрывы в Керчи как террористический акт, позже следствие переквалифицировало произошедшее на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список пострадавших в результате трагедии.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое