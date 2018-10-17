Осмотр помещений керченского колледжа после трагедии завершен

Керчь, 17 октября. Осмотр помещений политехнического колледжа в Керчи завершен, сообщили в местной администрации.

Взрывотехники завершили обследование территории керченского колледжа.

«Больше опасных предметов не обнаружено, — приводит слова источников ТАСС. — Подозрений не было, но обследовать было необходимо».

По словам вице-премьера правительства Крыма Игоря Михайличенко, особо сильные повреждения получил первый этаж колледжа. Именно там произошел взрыв. На этаже из окон выбило стекла. Он уточнил, что взрыв произошел в столовой.

Напомним, в среду, 17 октября, в колледже прогремел взрыв. Очевидцы также сообщили о молодом человеке, который открыл огонь по окружающим. Следствие установило его личность: им оказался Владислав Росляков. Позже подозреваемый был найден мертвым.

По последним данным, жертвами стали 19 человек. Федеральное агентство новостей публикует видео из местной больницы, куда привозят пострадавших.