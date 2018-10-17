Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Осмотр помещений керченского колледжа после трагедии завершен

598
0 Оставить комментарий

Осмотр помещений керченского колледжа после трагедии завершен

Керчь, 17 октября. Осмотр помещений политехнического колледжа в Керчи завершен, сообщили в местной администрации.

Взрывотехники завершили обследование территории керченского колледжа.

«Больше опасных предметов не обнаружено,  — приводит слова источников ТАСС.  — Подозрений не было, но обследовать было необходимо».

По словам вице-премьера правительства Крыма Игоря Михайличенко, особо сильные повреждения получил первый этаж колледжа. Именно там произошел взрыв. На этаже из окон выбило стекла. Он уточнил, что взрыв произошел в столовой.

Осмотр помещений керченского колледжа после трагедии завершен

Напомним, в среду, 17 октября, в колледже прогремел взрыв. Очевидцы также сообщили о молодом человеке, который открыл огонь по окружающим. Следствие установило его личность: им оказался Владислав Росляков. Позже подозреваемый был найден мертвым.

По последним данным, жертвами стали 19 человек. Федеральное агентство новостей публикует видео из местной больницы, куда привозят пострадавших.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое