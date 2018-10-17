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Де Мистура объяснил свой уход с поста спецпосланника ООН по Сирии

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Де Мистура объяснил свой уход с поста спецпосланника ООН по Сирии

Москва, 17 октября. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что уходит в отставку. Свой пост он оставит в конце ноября по личным причинам.

«Я прослужил спецпосланником четыре года и четыре месяца. Я некоторое время обсуждал с генеральным секретарем свое желание уйти по исключительно личным причинам», — заявил дипломат на заседании Совбеза ООН. 

О том, кто может стать преемником де Мистуры, пока никакой информации нет. Напомним, представлять генсека ООН Антониу Гутерреша на мероприятиях, касающихся сирийского урегулирования, итальянский дипломат де Мистура начал в июле 2014 года.

Автор: Федор Веснин
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