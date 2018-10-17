Донбасс сегодня: поляки «освобождают» Украину, в ЛНР раскрыли террористическую сеть

Донбасс, 17 октября. Разведка ЛНР зафиксировала прибытие польских наемников в Донбасс. Луганские чекисты задержали члена ОПГ, который легализовывал террористов ИГИЛ1 (запрещена в РФ) на Украине. Киев тиражирует фейк об обстреле ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки на донецком и горловском участках линии соприкосновения в Донецкой народной республике наметилась тенденция к стабилизации ситуации. Здесь украинские силовики несколько раз задействовали гранатометы и стрелковое оружие. На мариупольском направлении ВСУ по-прежнему ведут огонь из тяжелых минометов, гранатометов и вооружения боевых машин.

В результате обстрелов на юге ДНР повреждены семь частных домостроений, линия электропередач и газовая инфраструктура. В Донецке повреждены две хозяйственные постройки в частном секторе на западной окраине города. Всего во вторник зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня украинской стороной в зоне ответственности армии ДНР.

В Луганской народной республике зафиксировано три нарушения перемирия со стороны ВСУ в районе населенных пунктов Михайловка и Калиновка с применением 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и вооружения БМП.

Польские наемники прибыли «освобождать» Украину

Разведка луганчан сообщила о продолжающейся помощи ВСУ иностранных военных специалистов. В воскресенье, 14 октября, в место дислокации 53-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Трехизбенка прибыла группа из 30 иностранных военных. Осведомители разведки народной республики отмечают, что «гастарбайтеры» вооружены и экипированы по последней натовской «моде», а разговаривают они на польском языке.

Киев предложил открыть пункт пропуска в горячей точке ЛНР

Два обстрела территории ЛНР во вторник были совершены из района поселка Золотое, в котором дислоцированы подразделения 14-й бригады армии Киева. Следует отметить, что указанный район стал самой горячей точкой на карте боевых действий в зоне ответственности армии ЛНР за последний месяц. На фоне этого украинская сторона выступает в Минске с инициативой открыть контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) именно в районе Золотого. Обстрел украинских силовиков поселка Марьевка с позиций в Золотом-4 унес 13 октября жизни двух мирных людей — матери и дочери.

Открытие КПВВ в данном районе несет угрозу безопасности мирных жителей, убеждена представитель Луганска в контактной группе на минских переговорах Ольга Кобцева, а потому это неосуществимо до урегулирования вопросов безопасности. Но Киев, также понимая невозможность открытия перехода, продолжает спекулировать на этой теме, заранее зная, что ответ луганской стороны будет отрицательным.

В ЛНР задержали участника грузинской ОПГ

Сотрудники госбезопасности Луганской народной республики задержали члена грузинской организованной преступной группировки, который занимался отправкой террористов в страны Европы и Россию. Легализация боевиков происходила на Украине, о чем в ходе допросов сообщил задержанный гражданин Украины Олег Степаненко. Ранее он участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских вооруженных формирований, в частности был в неонацистской организации «Национальный корпус» (запрещена в РФ). В ЛНР Степаненко прибыл в начале сентября по поддельному паспорту.

В ведомстве подчеркнули, что Степаненко пошел на сделку со следствием и уже дает показания по деятельности ОПГ. Как стало известно из его показаний, организацией переброски террористов ИГИЛ на Украине занимался экс-заместитель руководителя Службы безопасности Украины Александр Скакун. В задачи самого Степаненко входила встреча прибывающих в Одессу под видом туристов боевиков, обеспечение их оружием и дальнейшая их легализация и отправка в страны ЕС и РФ.

Изготовлением поддельных паспортов для террористов занимался руководитель организации «Национальный корпус» Андрей Билецкий, который использовал связи в главке Национальной полиции Украины и в управлении СБУ по Харьковской области. Одна из партий членов ИГИЛ, прибывших в сентябре в Одессу, уже установлена луганскими чекистами на основании показаний задержанного. Это два гражданина Турции и три гражданина Египта, чьи данные ведомство опубликовало в открытом доступе.

Киевская делегация в Минске тиражирует фейки

Эта ситуация так бы и осталась вне поля зрения СМИ, если бы не вчерашнее заявление представителя Киева в контактной группе в Минске Ирины Геращенко. Политик выступила с осуждением «обстрела патруля СММ ОБСЕ вблизи ДФС», которое якобы совершили ополченцы. Речь идет об инциденте, который произошел 10 октября в районе Донецкой фильтровальной станции.

В отчете ОБСЕ указано, что во время работы в районе подконтрольного правительству Украины поселка Каменка, члены миссии услышали над головами пролеты пуль на расстоянии от 10 до 50 метров. При этом, как пишут сами члены миссии в отчете, направление выстрелов установить не удалось. Это же сообщение цитировали и украинские СМИ.

В момент «обстрела боевиками» патруль организации находился в трех километрах к северу от ДФС и в полутора километрах к югу от подконтрольной Киеву Каменки, то есть полностью на контролируемой ВСУ территории. До ближайших позиций республиканских сил — несколько километров.

То есть сейчас уже стало понятно, что этот нерасследованный инцидент Киев использует в Минске, чтобы показать «агрессию» бойцов ДНР по отношению к иностранным наблюдателям — при этом обстрел, скорее всего, совершили сами украинские силовики.

1 Организация запрещена на территории РФ.