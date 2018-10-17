Лихорадка на рынке людского возмущения: Роман Носиков о проекте нового социального договора в России

Осень в средней полосе России — это живая, тянущаяся к человеку, дышащая и тающая на глазах янтарная комната. Она одновременно тревожит, печалит, улыбается и обнадеживает. Она напоминает человеку, что он — часть природы, но показывает, что природа может быть прекрасной.

Поэтому осень — самое лучшее время для внезапных репрессий и их анализа.

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, избившим в пьяном виде двух человек, впаяли по два месяца следственного изолятора. Причем произошло это ровно в тот момент, когда в информационное поле начали поступать первые заявления о том, что хулиганы обязательно окажутся безнаказанными. Потому что, мол, государству на какой-то там народ плевать.

Следом своего кресла лишилась министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, предложившая согражданам жить на 3,5 тысячи рублей, питаясь «макарошками» и соблюдая церковные посты. Слетела бывший министр, по нашим меркам, мгновенно — в течение нескольких часов. Да еще и под комментарий местного губернатора о «самых жестких мерах» к тем, кто «забывает об ответственности» и «пренебрегает жизненно важными для людей темами».

Неравнодушная публика, уже набравшая было воздуху в легкие, чтобы оповестить народ о безнаказанности плюющих в душу «макарошками», опять осталась не у дел.

В свою очередь, молодой житель Чечни, отличившийся в Москве смелым поступком — броском банкой в своего московского сверстника с криком «Ахмат» — сила!» — удостоился личного внимания главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Рамзан Ахматович разумно рассудил, что раз молодой человек поехал в Москву в поисках работы, то и возникшую проблему надо решать в ее корне — и выдал юному дарованию метлу, чтобы тот подметал город Грозный.



Тем временем правительство собрало самых богатых людей России и указало им социально-значимые инфраструктурные проекты, в которые они должны инвестировать. Только в предварительном списке таких проектов оказалось на 11 триллионов рублей.

Короче говоря, кучно пошло.

Не успел отличиться кто-то из тех, кого в обществе было принято считать привилегированной группой, а награда уже нашла героя. В отношении спортсменов, чиновников, горцев внезапно включился режим «нулевой толерантности». Интересно, как там себя чувствует актер Панин? Волнуюсь.

С чего бы это все?

У меня есть гипотеза.

Я, как обычно, не настаиваю на том, что открыл некую Истину. Но я полагаю, что нижеследующие соображения могут быть небезынтересны уважаемым читателям.

Все дело в реформах. Причем реформах, припасенных заранее и специально отнесенных на последний срок Владимира Владимировича Путина. То есть на период, когда рейтинг не нужно больше копить, а можно тратить на самые необходимые вещи. В том числе, на непопулярные реформы, которые должны повысить устойчивость Российского государства, его выживаемость и способность к развитию.

Здесь важно, как мне кажется, понимать, что любые реформы, даже те, что реально и ощутимо ведут к улучшению жизни, но требуют серьезных изменений, — все равно будут непопулярными. Потому что они влекут за собой необходимость заново изучать мир и вновь адаптироваться к сферам, к которым граждане уже единожды привыкли.

Это будет вызывать раздражение, даже если в результате гражданам станет лучше. Ведь изучение и адаптация — чрезвычайно энергоемкие и ресурсоемкие процессы: любое живое существо стремится таких процессов избегать. Парадокс в том, что только изменчивость способствует выживанию и развитию. Любая стабильность — роскошь, за которую нужно расплачиваться.

Так вот, в условиях проведения непопулярных реформ власть совершенно сознательно избегает провоцирования излишней социальной напряженности. А это означает, что власть намерена убирать из информационного оборота все раздражающие социум артефакты — двуногие они или нет.

В воздухе запахло новым общественным договором, который формулируется так: «Гайки закручиваются не только снизу, но и сверху. Раскошеливается не только общество, но и его верхушка. Граждане стоически претерпевают необходимые трудности, а государство гарантирует им защиту от наиболее одиозных раздражителей и даже показательное их устранение».

В принципе, хорошая идея. У этого договора есть все предпосылки к тому, чтобы он оказался рабочим. Однако сограждан стоит предупредить о некоторых побочных эффектах.

Ведь побочные эффекты есть у всего, что работает: автомобили и поезда не только возят людей и грузы, но и уничтожают людей и грузы. Лекарства, которые лечат один орган, вредно влияют на другой и т. д. Вот и общественный договор — тоже имеет «побочки».

Рынок торговли людским возмущением в России существует уже довольно давно. Были у нас и своеобразные «айфоны» на этом рынке: «Матильда», «ювенальная юстиция», «десталинизация». Я не говорю, что все это обман и фуфло. Я о том, что это — товар, который был успешно продан и оторван с руками.

Но в условиях нового социального договора стоимость общественного возмущения резко возрастает. А это означает, что данный рынок становится выгодным вложением для мелких и краткосрочных инвесторов и спекулянтов.

Наступает Золотая лихорадка.

Проще говоря, если раньше уважаемые сограждане возмущались сами, совершенно искренне и в основном по стоящим поводам, то теперь ситуация изменилась. По наши души уже созданы огромные фабрики с опытным персоналом, которые будут доить из сограждан возмущение. А между этими фабриками нас подстерегают браконьеры и старатели, которые намерены огреть нас по башке жареным фактом или сделанным из гумуса и древесины фейком, накачать гражданина негодованием, а потом продавать стравливаемые негодуемым гражданином в медиа и соцсети миазмы как социальный протест.

Добытые возмущения пойдут на оплату создания и уничтожения политических карьер, бизнесов и схем.

При этом опытные игроки будут постоянно подстегивать внутреннюю психологическую раскачку граждан — просто чтобы добывать возмущение из них было как можно проще. Иными словами, граждан попытаются растлить. Не по злобе душевной, а потому, что это выгодно. Превратить их в возмущин с постоянно воспаленным выменем, полным парного возмущения.

Особенно отвратительно, что постоянная готовность к возмущению по любому поводу будет культивироваться и одобряться выгодоприобретателями этого рынка. Таким образом будет проводиться целая селекционная работа по выведению из нас породы, наиболее приспособленной к негодутию. Этих шарообразных от распирающего негодования граждан мы будем постоянно наблюдать в качестве супергероев локальных политических тусовок — с фан-клубами и подражателями.

Вот о чем нам надо помнить в следующие пару лет, чего сторониться, чего с собой не допускать.