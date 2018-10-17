Стала известна основная версия крушения Су-27 на Украине

Москва, 17 октября. Причиной крушения истребителя Су-27 в Винницкой области могли стать нарушения правил полета или предполетной подготовки. Об этом сообщил пресс-секретарь военной прокуратуры центрального региона Украины Андрей Киселев.

По его словам, нарушения правил полета или предполетной подготовки рассматриваются военной прокуратурой Украины в качестве основной версии крушения Су-27 в Винницкой области.

«Возможны и другие, но это будет известно после того, как мы будем иметь выводы экспертной комиссии минобороны и авиационно-технической лаборатории, работающих на месте событий», — сказал Киселев в комментарии украинскому изданию «Обозреватель».

Напомним, 16 октября истребитель Су-27 военно-воздушных сил Украины потерпел крушение в Винницкой области. Истребитель выполнял полет в рамках совместных учений Украины и стран НАТО «Чистое небо — 2018». На борту истребителя находился военнослужащий ВВС Украины и пилот ВВС Национальной гвардии США. В результате крушения истребителя погибли оба пилота.

Одним из погибших был командир авиабригады в населенном пункте Озерное Житомирского района, военный летчик 1-го класса, полковник Иван Петренко. Украинский пилот служил в авиации более 25 лет.

По данным украинских СМИ, перед крушением Су-27 летчики не сообщали о проблемах с истребителем. При этом генштаб ВСУ сообщил, что Су-27 был полностью исправен. По словам очевидцев крушения Су-27, при падении самолет начал вращаться вокруг своей оси.