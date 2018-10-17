Момент взрыва в керченском колледже зафиксировали камеры видеонаблюдения

Симферополь, 17 октября. Момент взрыва в политехническом колледже в Керчи оказался зафиксированным на видео. На записи с одной из камер видеонаблюдения можно услышать звук громкого хлопка, характерного для взрыва.

Видео опубликовал telegram-канал «112».

Напомним, взрыв прогремел в здании политехнического колледжа в Керчи. По данным НАК, погибли 18 человек. Также сообщается о 52 пострадавших, госпитализированных в больницы города. Отмечается, что подозреваемым в совершении преступления являлся студент колледжа, его обнаружили застреленным в здании. По словам его огдногруппника, парень почти ни с кем не общался и интересовался терактами и оружием.

В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагическими событиями. К месту взрыва стянуты более 200 военных Южного военного округа и около 10 единиц военной техники.