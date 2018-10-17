Выживший студент рассказал, как спасся от убийцы в керченском колледже

Симферополь, 17 октября. Студент политехнического колледжа в Керчи рассказал о моменте взрыва‍ в здании. Молодой человек считает, что чудом остался жив, а все из-за того, что просто заснул на паре.

Юноша уточнил, что взрыв в колледже прогремел после второй пары. В этот момент, по его словам, учащиеся и преподаватели вышли на перерыв на улицу. В аудитории он остался один.

«Проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит», — поделился он в комментарии KP.RU.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать взрывотехники, спасатели, полиция и военные. По данным НАК, жертвами стали 18 человек. Молодой человек, подозреваемый в массовом убийстве студентов и учителей, свел счеты с жизнью в библиотеке колледжа. Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших в результате трагедии.