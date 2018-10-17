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Президент Египта выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в керченском колледже

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Президент Египта выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в керченском колледже

Сочи, 17 октября. Египет выражает глубокие соболезнования России в связи с трагедией в керченском колледже, где прогремели взрыв и стрельба. Об этом сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

С обращением к россиянам он выступил по итогам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Прежде всего, лично от себя и всего египетского народа хочу выразить искренние соболезнования России и ее народу в связи с этим трагическим инцидентом», — сказал ас-Сиси.

Напомним, президент Египта находится в России с официальным трехдневным визитом. 16 и 17 октября лидеры стран провели переговоры в Сочи, затронув актуальные вопросы мировой повестки и развитие двусторонних отношений.

Трагедия в Керчи произошла в полдень среды, 17 октября. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в результате взрыва и стрельбы погибли 18 человек, около 50 получили ранения, их срочно госпитализировали.

В НАК сообщали, что причиной ЧП в учебном заведении стала активация самодельного взрывного устройства. Следственный комитет РФ изначально рассматривал взрывы в Керчи как террористический акт, позже следствие переквалифицировало произошедшее на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Автор: Екатерина Кухарева
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