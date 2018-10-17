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В учебных заведениях России усилят меры безопасности после трагедии в Керчи

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В учебных заведениях России усилят меры безопасности после трагедии в Керчи

Москва, 17 октября. Заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев сообщил, что после нападения на политехнический колледж в Керчи в учебных заведениях России будут предприняты дополнительные меры безопасности.

По его словам, допмеры безопасности будут приняты в школах, техникумах и колледжах России в течение нескольких месяцев.

В настоящее время прорабатывается серия мероприятий по повышению мер безопасности учащихся всех учебных учреждений в нашей стране. Решения на эту тему появятся в течение нескольких месяцев, добавил замминистра, передает РИА Новости.

Массовое убийство произошло в здании учебного заведения около 12.00. Жертвами случившегося стали 18 человек, десятки раненых находятся в больницах. СК РФ возбудил уголовное дело. Подозреваемым в совершении преступления являлся студент колледжа, его обнаружили застреленным в здании. В Крыму был объявлен трехдневный траур.

Автор: Тимур Румянцев
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