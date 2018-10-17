Искать мотив надо в быту: участник расследования трагедии в Беслане прокомментировал взрыв в Керчи

По мнению ученого Юрия Савельева, бывшего депутата Госдумы, который принимал участие в расследовании теракта в Беслане, оснований искать сходство трагедии в Керченском политехническом колледже с событиями 2004 года нет.

«Я не думаю, что эта ситуация хоть чем-то напоминает Беслан, — заявил Федеральному агентству новостей Савельев. — На мой взгляд, проводить аналогии нет никаких оснований. Возможно, искать мотивы надо в быту».

По словам автора расследования «Беслан»: правда заложников», основной проблемой изучения причин подобных трагедий, связанных с детьми и подростками, обычно становится мифотворчество из-за недостатка информации.

«Главная сложность работы — это отсутствие информации, — прокомментировал Савельев. — Сложно составить представление, если у тебя нет многократно подтвержденной информации по каждому эпизоду. Тогда (при расследовании трагедии в Беслане. — Прим. ФАН) я работал как независимый член расследования. Я профессионал, профессор кафедры горения и взрывов, и я действовал в соответствии со своими профессиональными знаниями. Первое, что надо понять в этой истории — что, где и когда взорвалось».

По мнению Савельева, работа с несовершеннолетними потерпевшими и свидетелями в таких случаях требует особого подхода.

«Это безумно тяжело, но все же какую-то статистику можно вывести, — заявил ученый. — Кроме того, в первую очередь все же на месте должны работать специалисты-взрывники, они быстро установят размер разрушения, диаметр воронки и ее глубину. Затем нужно делать смывы фенольным раствором со стен, чтобы определить тип взрывчатого вещества».

По словам Юрия Савельева, если боеприпас стоял на полу, то есть совершенно четкие экспериментальные формулы, которые по диаметру разрушений устанавливают мощность взрывного устройства.