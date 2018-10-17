Путин поддержал создание зоны свободной торговли между Египтом и ЕАЭС

Сочи, 17 октября. Москва поддерживает создание зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал по итогам переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Сочи.

Владимир Путин выразил уверенность, что создание ЗСТ откроет дополнительные возможности для укрепления торгово-экономического сотрудничества и увеличения товарооборота.

«Наша страна поддерживает стремление Египта заключить соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом», — сказал Владимир Путин.

Президент России оценил прошедшие переговоры с египетским коллегой как конструктивные. Он отметил, что сторонам удалось обсудить все вопросы российско-египетского взаимодействия. Владимир Путин обратил внимание на то, что отношения двух государств носят дружественный характер и основаны на уважении и учете интересов друг друга. Президент РФ также отметил, что в 2017 году объем торговли между Россией и Египтом составил 6,7 миллиарда долларов. С января по август 2018 года показатель увеличился на 28%.