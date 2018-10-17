ГК «Норманн» — пирамида? Обманутые дольщики обратились к Бастрыкину с требованием проверить застройщика

Ранее Федеральное агентство новостей уже писало о том, что застройщик «Норманн-Запад» исчез вместе с деньгами дольщиков. На данный момент стало известно, что компания через ряд дочерних предприятий строит семь жилых комплексов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, «Норманн» имеет и собственную кредитную компанию — ПАО «Донхлеббанк», зарегистрированную в Ростове-на-Дону, основными акционерами которой с 2013 года являются владельцы «Норманна».

На данный момент все семь строек заморожены, по словам владельцев ГК «Норманн» — из-за нехватки средств. И это при том, что с дольщиков деньги собраны в полном объеме. ФАН решило разобраться, куда же ушли деньги людей и почему пострадавшие от действий застройщика подозревают его в строительстве финансовой пирамиды.

Ранее ФАН сообщало о том, что ООО «Норманн-Запад», ведущее строительство ЖК «Морошкино», полностью прекратило стройку, возведя лишь 33% одного из пяти корпусов. Вся строительная техника с площадки исчезла, а сам офис закрыт. ООО «Норманн-Запад» входит в группу компаний Normann, это многопрофильный строительный холдинг.

На данный момент холдинг должен вести строительство семи жилищных комплексов — «Морошкино», «Яркий», «Десяткино» (2 очередь), «Десяткино 2» — в Ленинградской области и «На Заречной», «Три апельсина», «Ижора парк» — в Санкт-Петербурге. Деятельность ведется через дочерние компании ООО «Номанн-сервис», ООО «Норманн-Запад», ООО «Норманн», ООО Норманн-Север», ООО «Норманн-Юг», ООО «Норманн-Центр», ООО «Норминфо», ООО «Норманн ЛО», НАО «ИСГ «Норманн» и другие. Все они связаны между собой и зарегистрированы по трем адресам: во Всеволожске (где и ведется строительство четырех областных жилых комплексов), на Сердобольской улице и Малоохтинском проспекте в Петербурге.

Официальный же офис и номер телефона у всех компаний один. Они связаны с владельцем холдинга Владимиром Смирновым. По всем семи объектам появилась длительная задержка в строительстве, а число обманутых дольщиков превысило 6000 семей.

Самое «запущенное» строительство именно в ЖК «Морошкино», где более 700 дольщиков уже полностью выплатили деньги. При этом застройщик уже неоднократно нарушал договоры и свои обещания. Разрешение на строительство было получено в 2015 году. Тогда же началась «продажа» квартир. Причем впоследствии будет понятно, что застройщик уже тогда должен был знать, что стройка не состоится.

Изначально первая очередь должна была быть сдана в конце марта 2017 года. Но сама стройка началась только глубокой осенью 2016 года, шла медленно, и весной 2017 застройщик в одностороннем порядке, без согласия своих клиентов, уже полностью оплативших квартиры, продлил срок сдачи дома до августа 2018 года. Но с октября 2017 года стройка прекратилась полностью. Три башенных крана, стоявших на площадке, были демонтированы и вывезены с участка. На данный момент, согласно официальному сайту холдинга, выполнено 33,61% от общего объема монолитных работ первого этапа строительства. Остальные этапы, которые по плану должны быть завершены уже в следующем году, даже не начинались.

Больше всего дольщики обеспокоены тем, что ряд компаний «Норманна» уже заявили о своем желании стать банкротами. Одна из компаний — ООО «Норманн-строй» — уже это намерение реализовала. Правда, по заявлению кредитора. Сведения о банкротстве уже опубликованы в Едином федеральном реестре.

При этом, как уже говорилось ранее, владельцам «Норманна» принадлежит кредитная организация «Донхлеббанк», через нее проходят платежи по ипотеке значительной части дольщиков. Но надо отдать должное: «Донхлеббанк» требует от своих дебиторов своевременной выплаты и строго следит за этим, начисляя пени в случае просрочки. Только за последние полтора года организация обращалась в арбитражный суд восемь раз по поводу банкротства своих должников. При этом застройщик отказывает в возврате средств тем дольщикам, которые расторгли договоры под видом того, что нет денег.

На официальном сайте застройщика этим летом появилась новая информация, что «Норманн» получил разрешение на строительство малоэтажного комплекса «Нормандия» и жилого комплекса «Гетеборг». Как Госстройнадзор Петербурга мог выдать разрешение компании, которая ввиду отсутствия средств нарушила все мыслимые договоры с дольщиками и вообще отказывается возводить дома — большой вопрос.

«Обращает на себя внимание следующий факт: по первому этапу строительства собрано с нас 904 миллиона рублей, — говорится в заявлении дольщиков на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. — Согласно проектной документации, планируемая стоимость жилого дома 1 796 672 784 рубля.

По данным официального сайта застройщика по ЖК «Морошкино», на первый этап строительства, на 14.06.2018, дается справка о выполненных работах, где указано, что выполнено 33,61% от общего объема работ. Из арифметических расчетов следует, что стоимость выполненных работ составляет 603 миллиона 862 тысячи рублей. А денежные средства 300 000 000 рублей (возможно, и больше) выведены в неизвестном направлении. На строительство дома они так и не были потрачены».

В феврале 2018 года в отношении генерального директора ООО «Норманн-Запад» было возбуждено два уголовных дела по статьям 177 и 315 УК РФ за неисполнение решения суда и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Зная об арестованных счетах ООО «Норманн», руководитель группы компаний «Норманн» Борис Бросалин сменил реквизиты для перечисления дебиторской задолженности. В марте 2018 года прокуратура Ленинградской области по «Норманн ЛО» выявила нецелевое расходование денежных средств в размере 1 800 000 000 рублей. По данному факту так же возбуждено уголовное дело. Тогда же Петербургская прокуратура при проверке «ИСГ «Норманн» по строительству жилого комплекса «На Заречной» выявила, что деньги дольщиков, которые по закону должны были идти исключительно на строительство домов, были перечислены в другие компании холдинга — «Норманн-Строй», «Норманн-Сервис» и «Норманн-Север».

«Таким образом, складывается ощущение, что застройщик использует деньги дольщиков не по прямому назначению (на строительство многоквартирных домов), а на другие нужды, — пишут обманутые дольщики в центральный СК РФ. — Как сказал собственник группы компаний «Норманн» Смирнов В.И. на встрече в июле 2018 года с дольщиками: «Денег на строительство ЖК «Морошкино» нет, и строительство в ближайшее время не планируется».

Люди уверены: налицо признаки финансовой пирамиды, когда застройщик, не достроив старые объекты, начинает новые, и деньги, полученные на них, спускает на достройку старых. Дольщики просят следователей провести тщательную проверку по факту мошенничества и растраты. Кроме того, тот же «Норманн-Запад» уже неоднократно обманывал своих дольщиков.

Компания при продаже квартир дала ложную информацию, будто к комплексу будет проведена транспортная доступность: съезд с КАД и дорога, которые значились в рекламе. Но в действительности ничего этого нет. Кроме того, в проект входило так же строительство пятиэтажных паркингов, на постройку которых так же взимались деньги с владельцев автомашин. Естественно, сейчас уже никакой речи о паркингах даже не ведется.

«Нам просто говорят, что у компании нет денег, — рассказывает одна из дольщиц Кристина. — Мол, это эконом-класс, поэтому брали деньги по минимуму. На строительные материалы резко возросли цены, у них не было заложены в графике такие финансовые расходы. Поэтому стройка и остановилась.

Но мы видим результат, что остановлены семь ЖК именно «Норманна», остальные строятся в нормальном темпе. В июле у нас была встреча со Смирновым. Он обещал сделать на нашем участке дренаж, потому что в том доме, который построили на 33 процента, подвал уже затоплен. Зима скоро будет, вода застынет. Но никакого дренажа так и не сделали, хотя говорилось, что стоит это порядка 6 миллионов рублей, и вроде бы на это деньги есть».

Так же дольщики просят Следственный комитет разобраться, почему компания, заморозившая семь строек, получает разрешения на новые? И почему никто не несет ответственность за откровенный обман людей? Ведь дольщики неоднократно писали заявления на имя губернатора Ленинградской области или депутатов Законодательного собрания. Отовсюду получали отписки — разберемся, возьмем на контроль. Но никаких подвижек так и нет. Компания не только не собирается достраивать жилые комплексы, но и не хочет выплачивать людям деньги, которые они требуют при расторжении договоров.