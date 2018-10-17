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Путин прокомментировал возобновление чартерных полетов между Россией и Египтом

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Путин прокомментировал возобновление чартерных полетов между Россией и Египтом

Сочи, 17 октября. Россия и Египет будут стремиться к скорейшему возобновлению чартерного авиасообщения между странами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, который в среду принимает в Сочи египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что весной были возобновлены прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром, теперь, по словам российского лидера, дело за популярными у россиян чартерами в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

По словам президента РФ, египетская сторона прилагает все необходимые усилия, чтобы повысить безопасность авиасообщения.

Напомним, полеты между Россией и Египтом были приостановлено в 2015 году после того, как на борту самолета, следовавшего из Шарм-эш- Шейха в Петербург, прогремел взрыв. Произошедшее было квалифицировано как теракт, ответственность за него взяли на себя боевики, связанные с запрещенной в РФ организацией ИГ1.

Отметим, ранее стало известно, что программа переговоров Путина и ас-Сиси была скорректирована в связи с трагедий в Крыму, где при атаке на политехнический колледж погибли 18 человек.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Веснин
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